КП: при отступлении из Запорожской области ВСУ насильно увозили ценных специалистов

ВСУ при отступлении из Запорожской области насильно вывозили квалифицированных специалистов, чтобы они не остались на российской территории. Фермер из Токмакского района сообщил, что полевым работам мешают постоянные атаки дронов и минирование полей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Украинские военные при отступлении из населенных пунктов Запорожской области насильно вывозили из региона квалифицированных специалистов, чтобы они не остались работать на российской территории. Об этом пишет «Комсомольская правда».

О дефиците кадров изданию рассказал 52-летний фермер Кирилл из Токмакского района. По его словам, уходившие подразделения ВСУ принудительно эвакуировали востребованных рабочих и специалистов разных отраслей.

Аграрий также пожаловался, что полевым работам в районе сейчас серьезно мешают постоянные налеты беспилотников противника и минирование сельскохозяйственных угодий.

«Трудно работать из-за беспилотников. Их как комаров летом. Минируют поля иногда», — поделился житель региона.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.