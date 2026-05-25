Украинские военные при отступлении из населенных пунктов Запорожской области насильно вывозили из региона квалифицированных специалистов, чтобы они не остались работать на российской территории. Об этом пишет «Комсомольская правда».
О дефиците кадров изданию рассказал 52-летний фермер Кирилл из Токмакского района. По его словам, уходившие подразделения ВСУ принудительно эвакуировали востребованных рабочих и специалистов разных отраслей.
Аграрий также пожаловался, что полевым работам в районе сейчас серьезно мешают постоянные налеты беспилотников противника и минирование сельскохозяйственных угодий.
«Трудно работать из-за беспилотников. Их как комаров летом. Минируют поля иногда», — поделился житель региона.
Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.