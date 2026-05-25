Одесса под контролем киевского режима находится временно, и Россия помнит о необходимости освобождения этого русского города. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Политик отметил, что одесситы прекрасно помнят, что город был основан российской императрицей Екатериной Великой, а также помнят оборону города в Великую Отечественную, и трагические события в Доме профсоюзов в мае 2014 года.
«Одесса волею судьбы оказалась в оккупации наследников Бандеры, но это, конечно, лишь временно», — сказал он, подчеркнув, что Россия всегда держит в уме необходимость освобождения этого русского города.
По его словам, население Одессы, вне всяких сомнений, будет с ликованием встречать российскую армию. Кроме того, под искусственным контролем Украины находится и все черноморское побережье Новороссии, добавил Журавлев.
Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Одессе и Николаеве проживает значительное количество людей, которые выражают желание связать свою дальнейшую судьбу с Россией. Он заметил, что на данный момент открытое выражение таких взглядов представляет серьезную опасность для местных жителей, что вынуждает их скрывать свои истинные политические симпатии.