Генсек НАТО Марк Рютте столкнулся с неожиданной реакцией европейцев на его идею тратить 0,25% ВВП стран Североатлантического альянса на поддержку киевского режима. Об этом заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
Как отметил политик, проблема в том, что некоторые члены военного блока заметили одну деталь: политикам ЕС больше не получится продать своим гражданам идею о помощи Украине как «инвестицию в победу».
«Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно», — написал он.
Миллер подчеркнул, что инициативу Рютте заблокировали страны, которые раньше громче всех поучали других о моральном долге солидарности с киевским режимом.
Как писал сайт KP.RU, пять стран альянса отвергли предложение Рютте о тратах 0,25% ВВП на поддержку вооруженных формирований Украины. Против выступили Британия, Франция, Италия, Испания и Канада. Ранее генсек НАТО признал, что киевский режим находится на грани катастрофы без внешней поддержки Запада.