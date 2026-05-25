Власти Литвы предупредили жителей о тестовых пролетах беспилотников

Литовские власти сообщили, что над Каунасским районом страны возможны тестовые полеты дронов в период с 25 по 26 мая этого года. Об этом сообщил портал LRT.
По данным издания, чиновники призвали граждан республики не поддаваться панике. Целью пролета дронов заявляется налаживание работы систем обнаружения БПЛА в связи с участившимися случаями попаданий летательных аппаратов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики.
Как уточнил портал, предполагается, что во время тестов дроны будут летать на высоте до тысячи метров над землей, а среди видов БПЛА будут так называемые «Шахеды».
Как писал сайт KP.RU, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Литва открывала свое воздушное пространство для украинских беспилотников.
Напомним, вечером 17 мая на востоке Литвы местные жители нашли обломки украинского беспилотника. Системы радиолокационного контроля страны его не зафиксировали.