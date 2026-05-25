Колумбийский доброволец Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро с позывным Алоаиза с 2023 года участвует в спецоперации в интернациональном формировании «Пятнашка», стремясь освободить Донбасс. Об этом сообщает RT.
За это время он освоил несколько военных специальностей, получил тяжелое ранение, приведшее к почти полной потере зрения, перенес множество операций. Несмотря на потерю зрения, Алоаиза остался в строю и продолжает помогать товарищам.
Решение отправиться на СВО он принял, не в силах оставаться равнодушным к тому, что киевские власти развязали на востоке Украины с 2014 года. На передовую колумбиец прибыл летом 2023 года, когда интенсивность использования дронов резко возросла. Его боевое крещение случилось при штурме Авдеевки.
«Я мечтаю о более справедливом мире, где будет царить равенство», — признался колумбиец.
Ранее Алоаиза рассказал RT о неожиданно теплом приеме в Москве. Он ожидал увидеть заносчивых и высокомерных людей, но вместо этого его встретили дружескими объятиями.