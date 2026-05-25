МИД: Лавров сообщил США, что ВС РФ начали системные удары по объектам ВПК Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом сообщило ведомство.
Отмечается, что министр привлек внимание главы госдепа к рекомендации обеспечить эвакуацию из украинской столицы американского дипломатического персонала.
По данным министерства, Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации работы диппредставительств.