МИД: Лавров сообщил США, что ВС РФ начали системные удары по объектам ВПК Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом сообщило ведомство.