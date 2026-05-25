Лавров: Нахрапистость евроэлит и Киева подрывает договоренности Анкориджа

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио выразил сожаление, что нахрапистость евроэлит и киевского режима подрывают договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, которые были достигнуты в Анкоридже. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.