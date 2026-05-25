Лавров: Нахрапистость евроэлит и Киева подрывает договоренности Анкориджа

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио выразил сожаление, что нахрапистость евроэлит и киевского режима подрывают договоренности президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, которые были достигнуты в Анкоридже. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.
Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта.
«…И выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов», — говорится в сообщении.