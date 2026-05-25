В Одессе слышны взрывы, повреждён объект инфраструктуры

После взрывов в Одессе повреждения получил инфраструктурный объект. Об этом заявил руководитель местной военной администрации Сергей Лысак.
«Поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города», — написал Лысак в Telegram-канале.
Как ранее сообщило издание «Общественное. Новости», на юге Украины прогремел взрыв. В Одесской области действовал режим воздушной тревоги. Кроме того, сирены были запущены еще в восьми регионах: Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
По данным представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, днем 25 мая в порту Одесской области сработало взрывное устройство. «Общественное» уточняет, что целью стало судно — фрегат «Дружба», находящийся в порту.
К утру 25 мая силы ПВО РФ уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами.