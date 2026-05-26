Активизация обстрелов мирного населения Донбасса и Новороссии доказывает: киевские власти не считают их своими. Об этом заявил ТАСС председатель ОП Запорожской области Антон Бибаров-Государев.
В Запорожской области из-за атаки украинских военных на автомобиль тяжело пострадали отец и дочь — они ехали покупать цветы на последний звонок.
«Важно понять, что активизация такой откровенной преступной тактики подтверждает, что на Украине жителей Донбасса и Новороссии уже не рассматривают как своих граждан», — сказал Бибаров-Государев.
По его словам, украинские террористы руководствуются «только злобой и попыткой оправдать средства», выделяемые им в Европе.
Бибаров-Государев также отметил, что в Общественной палате Запорожской области надеются на суровую кару для тех, кто виновен в атаках на мирное население.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ВСУ должны покинуть регионы РФ, чтобы Россия и Украина могли начать полноформатные переговоры.