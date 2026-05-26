Зеленский после заявления МИД РФ пожаловался на США из-за дефицита ракет для ПВО

«Что касается защиты неба, мы говорим со всеми партнерами по этому поводу. К сожалению, не было прогресса долгое время с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы стараемся ускорить эту работу в Европе — по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме. Будем и дальше говорить с Америкой об их возможностях поддержать Украину», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Жалобы на США прозвучали не только в видеообращении, но и во время прошедшей в понедельник встречи Зеленского с фракцией правящей партии «Слуга народа». Как сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, на встрече Зеленский сказал депутатам, что американская сторона продает ракеты «в достаточно ограниченном количестве», поэтому он постарается работать «более настойчиво» в этом направлении.
Как отмечено в заявлении МИД РФ, удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения, Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, командным пунктам. 25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что Вооруженные силы РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ.