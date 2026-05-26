Зеленский после заявления МИД РФ пожаловался на США из-за дефицита ракет для ПВО

«Что касается защиты неба, мы говорим со всеми партнерами по этому поводу. К сожалению, не было прогресса долгое время с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы стараемся ускорить эту работу в Европе — по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме. Будем и дальше говорить с Америкой об их возможностях поддержать Украину», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.