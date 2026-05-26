Fox: США атаковали два катера КСИР и позицию ПВО Ирана в Бендер-Аббасе

Американские военные нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе и позиции сил противовоздушной обороны в иранском портовом городе Бендер-Аббасе, сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
Утверждается, что атакованные суда занимались установкой мин в акватории. Источник уточнил, что катера якобы были выведены из строя.
«Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции ЗРК (зенитно-ракетного комплекса — прим. ред.) в Бендер-Аббасе, целью которой были боевые самолёты США», — написала Гриффин на своей странице в социальной сети X*.
Она также отметила, что речь будто бы шла об «оборонительных ударах». Подчеркивается, что нападение США на катера не означает прекращения режима прекращения огня.
Напомним, 23 мая телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что американские военные готовятся к новой волне ударов по территории Ирана.
