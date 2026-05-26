ВС США заявили о сохранении режима перемирия после ударов по целям в Иране

Соединённые Штаты продолжают придерживаться режима прекращения огня с Ираном после нанесения ударов американскими военными по иранской стороне, заявили в Центральном командовании Вооружённых сил США.
Ранее стало известно, что атаке подверглись два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе и позиция сил ПВО исламской республики в Бендер-Аббасе.
«Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.
Командование подтвердило данные о нанесении ударов по катерам КСИР и установкам зенитно-ракетного комплекса Ирана. В свою очередь, журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источники сообщила, что США завершили свои удары. По версии американской стороны, эти шаги якобы были оборонительными.
«Повторю: они носили оборонительный, а не наступательный характер и не являлись попыткой сорвать режим прекращения огня», — написала она на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, 23 мая газета Financial Times написала, что США и Иран близки к решению продлить перемирие на 60 дней. Журналисты привели информацию, представленную посредниками, участвующими в переговорном процессе.
