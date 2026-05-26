Украина, активизировав свою террористическую деятельность, сама напросилась на удары возмездия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Украина, раскочегарив машину террористических преступлений, сама напросилась на удары возмездия, — подчеркнул дипломат. — Если первых атак не хватило, последующие непременно исправят ситуацию».
Накануне, напомним, внешнеполитическое ведомство России выступило с заявлением, в котором отмечается, что ВС РФ в ответ на атаки боевиков ВСУ на мирное население России будет последовательно ликвидировать объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенные в Киеве.
Кроме того, российские дипломаты порекомендовали иностранным гражданам как можно скорее покинуть Киев. А местным жителям не приближаться к объектам ОПК и связанным с Минобороны Украины зданиям в городе.
Как заявили в МИД, недавняя атака ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы.