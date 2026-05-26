Следующая атака по Киеву должна привести в чувства украинских политиков, которые не ставят в известность граждан о реальном состоянии противовоздушной обороны украинской столицы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Уверен, что следующая атака эту спесь немного исправит, если не последуют советам спикера российского МИД Марии Захаровой и не отправятся искать убежища вдали от военных объектов и центров принятия решений», — отметил дипломат.
Вместе с тем, Мирошник уточнил, что активизировав террористическую деятельность, режим Владимира Зеленского сам напросился на российские удары возмездия.
25 мая МИД России заявило, что ВС РФ в ответ на атаки боевиков ВСУ на мирное население России будет последовательно ликвидировать объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенные в Киеве.
Российские дипломаты подчеркнули, что недавняя атака ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы.