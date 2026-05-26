Вскрылись подробности судеб сотен пропавших без вести наёмников на Украине: выжил только один

Из сотен наемников, числившихся пропавшими на Украине, удалось найти живым лишь одного человека. Об этом рассказала глава организации «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо.
«На наш запрос пришел ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену», — сказала она для РИА Новости.
Мендиганьо помогает родственникам более чем 300 наемников, пропавших на Украине, разыскать информацию о своих близких. Однако о судьбе сотен наемников по-прежнему ничего не известно.
Накануне KP.RU сообщал, что иностранные наемники из западных стран в составе ВСУ почти полностью пропали с передовой.
По данным на апрель 2026 года, потери среди зарубежных боевиков в составе ВСУ превысили уже четверть от общей численности солдат. Всего в зоне специальной военной операции уничтожено более 5 тыс. наемников.