Дрозденко сообщил об уничтожении целей на подлёте к Ленобласти, угроза отменена

В ночь на 26 мая в небе над Ленинградской областью ликвидированы воздушные цели.

Источник: Комсомольская правда

Воздушные объекты ликвидированы на подлете к Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Информация появилась в около 03:37 по мск. Как добавил глава региона, на данный момент режим угрозы с воздуха в Ленобласти снят.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Цели поражены на подлете к границам региона», — написал губернатор Ленинградской области в мессенджере «Максе».

В 01:12 по мск Дрозденко сообщил об объявленной на территории региона опасности БПЛА.

24 мая силы ПВО РФ перехватили и ликвидировали над российскими регионами 33 вражеских БПЛА за 12 часов. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Кроме этого, силами противовоздушной обороны были также ликвидированы 173 украинских беспилотника 25 мая.

