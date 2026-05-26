Рубио: у США нет активных или запланированных переговоров с Украиной

Соединенные Штаты Америки в настоящее время не ведут и не планируют переговоров с Украиной, цитирует Reuters слова госсекретаря США Марко Рубио.
«Рубио заявил, что нет активных или запланированных переговоров с Украиной», — отмечают журналисты.
Накануне госсекретарь США поделился своими мыслями о том, как может закончиться конфликт на Украине. Он отметил, что, скорее всего, итог будет нестандартным.
Глава Госдепа указал на важность продолжения переговоров по урегулированию украинского конфликта без деталей его завершения. При этом он не упомянул, что сейчас переговорный процесс поставлен на паузу.
До этого Рубио подчеркнул, что только одна страна способна быть посредником на переговорах между Россией и Украиной в рамках урегулирования конфликта. И эта страна — США.