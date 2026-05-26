Мэр Иркутска вручил благодарственные письма родным участников СВО

Градоначальник передал Анне Валерьевне и Светлане Ивановне благодарственные письма. С такой просьбой к руководству региона и города обратились командиры войсковых частей, где служат иркутяне, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
«Мы гордимся тем, что среди защитников Родины, участников СВО — наши земляки, иркутяне. Они проявляют исключительное мужество и самоотверженность, профессионализм и отвагу. Подтверждение этому — отзывы и благодарности от командования, уважение боевых товарищей. Хочу поблагодарить вас за то, что поддержали родных в важном решении — пойти на передовую, встать плечом к плечу со своими, защищать интересы России», — отметил Руслан Болотов.
Про Максима Обухова его командир отметил, что он мужественно и достойно ведет себя при выполнении боевых задач, уверенно владеет оружием и является примером для своих товарищей. Недавно ему присвоили звание капитана.
В отношении Александра Забелкина указано, что в ходе проведения специальной военной операции он проявляет самоотверженность. В условиях, сопряженных с риском для жизни, добросовестно исполняет служебные обязанности, обладает высоким профессионализмом и исполнительностью.
Мэр Иркутска напомнил, что горожане поддерживают земляков «за ленточкой». Регулярно происходит сбор всего необходимого для бойцов и отправка техники, оборудования, снаряжения, маскировочных сетей, бытовых предметов и другого. В приграничной зоне всегда находятся представители мэрии, которые обеспечивают оперативную связь с бойцами, решают актуальные вопросы.