Мирошник: ВСУ на неделе до 150 раз в сутки атаковали Белгородскую область

«Белгородская область на минувшей неделе оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали от 100 до 150 дронов», — сказал он.
Мирошник уточнил, что чаще всего атакам противника подвергались Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский округа. Всего за неделю в данном субъекте РФ погибли пять мирных жителей, еще 41 человек получил ранения.
Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что на минувшей неделе от ударов ВСУ свыше 50 жителей субъектов РФ, включая ребенка, погибли, почти 200 человек получили ранения.