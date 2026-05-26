Мирошник: ВСУ на неделе до 150 раз в сутки атаковали Белгородскую область

ЛУГАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины на минувшей неделе до 150 раз в сутки атаковали территорию Белгородской области при помощи БПЛА. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

«Белгородская область на минувшей неделе оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали от 100 до 150 дронов», — сказал он.

Мирошник уточнил, что чаще всего атакам противника подвергались Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский округа. Всего за неделю в данном субъекте РФ погибли пять мирных жителей, еще 41 человек получил ранения.

Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что на минувшей неделе от ударов ВСУ свыше 50 жителей субъектов РФ, включая ребенка, погибли, почти 200 человек получили ранения.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше