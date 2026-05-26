Ракетную опасность на территории Кубани отменили

Ракетная опасность действовала в Краснодарском крае в ночь на 26 мая.

Ракетную опасность на территории Краснодарского края отменили. Она действовала с 23 часов 25 мая, об отмене в региональном центре оповещения объявили в 00:12 26 мая. Однако в Туапсинском округе сигнал действовал дольше — до 01:50.

«Существует угроза падения ракет», — говорилось в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителям и гостям региона напомнили о правилах безопасности:

— Если вы находитесь в помещении, отойдите от окон на безопасное расстояние. Укройтесь в комнате со сплошными стенами (коридор, ванная) или спуститесь в оборудованное защитное сооружение, подвал или иное заглубленное помещение.

— Если вы находитесь на улице, то найдите ближайшее капитальное строение или подземный переход. При их отсутствии используйте естественные складки местности (канавы, выемки) для укрытия.

— Если вы находитесь в общественном транспорте или личном авто, немедленно покиньте транспортное средство. Найдите надежное укрытие или воспользуйтесь складками местности.

В случае обнаружения обломков к ним нельзя приближаться. О любой подозрительной находке необходимо сообщить по номеру 112.

