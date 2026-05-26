После недавнего заявления МИД России о предстоящих ударах по центрам принятия решений в Киеве на Украине запустили антикризисную пиар-кампанию по западным технологиям. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя появившиеся в украинских СМИ рассуждения о боеспособности ракет «Орешник».
По его словам, антикризисный пиар в Незалежной пошел после того, как Киев отошел от первого шока, в который из погрузили удары «Орешником», «Искандерами» и «Кинжалами».
«Теперь там включили антикризисный пиар, дабы не только население, но — самое главное — западные спонсоры не утонули в депрессии», — сказал дипломат.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российский удар «Орешником» по Киеву усилил страхи Владимира Зеленского насчет планов России. И этот страх останется с ним до конца конфликта.
Напомним, в ночь на 24 мая ВС России нанесли ответный удар «Орешником» по Киеву и области. В Минобороны уточнили, что атаки производились исключительно по военным объектам.