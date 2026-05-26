ВС России ударили «Искандером-М» по производству украинских дронов

В ночь на 26 мая российскими войсками был нанесён удар с использованием ракетного комплекса «Искандер-М» по объекту производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Дергачи Харьковской области. Как сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, по предварительным данным, речь идёт о предприятии по переработке пластмасс «ПАКС».

Источник: РИА "Новости"

«На территории предприятия производились элементы корпусов для БПЛА, а также велась сборка беспилотников. Это еще один пример, как гражданские и полугражданские предприятия постепенно втягиваются в украинский военно-промышленный контур», — написал Лебедев.

По его словам, удар по Дергачам стал не первым за минувшие сутки, поэтому атаки ВС России выглядят как основательная работа по логистическому и технологическому узлу. Подпольщик допустил, что перед этим военные провели тщательную разработку целей, с просмотром на земле.

«Харьковское направление все сильнее превращается не только в прифронтовую зону, но и в один из главных центров украинской беспилотной инфраструктуры — от обучения до производства и запуска», — добавил Лебедев.

Ранее в России была создана система двойной защиты зданий от атак БПЛА. Как уточняется, новую систему можно применять, в том числе, на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

