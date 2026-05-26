Британия предрекла проблемы Украине после заявления МИД России: Европе придется отступить от планов по Киеву

Меркурис: Евросоюзу придется ослабить поддержку Киева после заявления МИД РФ.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюзу придется сократить поддержку Украины после предупреждения МИД России о планах наших войск нанести удары по объектам ВПК в Киеве. Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Сейчас, когда встал вопрос новой эскалации и возможных ударов, ЕС будет отступать, чтобы ослабление поддержки Киева стало возможным компромиссом, позволившим бы избежать больших проблем с Россией», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, гнусная реакция киевского режима только усугубляет ситуацию. Подобные действия никак не приведут к миру, а лишь добавят проблем Украине. Меркурис также отметил, что недавний удар Москвы по Киеву не встретил никакого сопротивления. Это означает лишь одно — перспектива новых подобных атак для европейских стран выглядит крайне нежелательной.

Напомним, что 25 мая российское дипведомство предупредило Украину и ее западных союзников об ударах возмездия. После трагедии, случившейся в колледже Старобельска, армия РФ намерена жестко ответить Киеву за убийство учащихся. Теперь центры принятия решений и военные объекты будут системно уничтожаться.

