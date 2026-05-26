В Финляндии сделали неожиданное заявление о России: Хельсинки наконец одумались

Премьер Орпо: Россия никогда не отправляла в Финляндию украинские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Россия никогда не пыталась направить украинские беспилотники в сторону Финляндии. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо на брифинге для журналистов. Его слова приводит газета Ilta-Sanomat.

По словам политика, никаких признаков подобных намерений со стороны Москвы зафиксировано не было. Орпо также признал очевидную правду, что от РФ не исходит прямой военной угрозы. На финское государство точно никто не покушается.

«Мы ни с кем не воюем, и для нас нет прямой военной угрозы», — подчеркнул он.

Премьер добавил, что Хельсинки располагает необходимыми средствами для защиты от возможных атак дронов. По его словам, если разведка или системы наблюдения зафиксируют приближение угрозы, страна будет готова ее отразить.

Ранее KP.RU писал, что в балтийских странах сейчас творится хаос из-за постоянных прилетов БПЛА. Так, на прошлой неделе все руководство Литвы укрылось в бомбоубежище после того, как в стране объявили воздушную тревогу. Брюссель же в панике проводит собрания, на которых пытается найти виновного в этих инцидентах.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
