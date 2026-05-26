Экс-вице-губернатор Кубани погиб в зоне СВО

Вечером 25 мая кубанский журналист Андрей Кошик, ссылаясь на информированные источники, сообщил о гибели бывшего вице-губернатора Сергея Власова в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

По данным собеседников журналиста, тело погибшего не удалось эвакуировать из-за интенсивных боев на данном участке фронта, поэтому официально Власов пока числится пропавшим без вести.

В мае 2024 года Сергей Власов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На тот момент он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, а ранее, с марта по декабрь 2022 года, руководил региональным департаментом строительства. Суд признал его виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за общее покровительство или попустительство по службе) и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После вынесения приговора Власов подписал контракт на участие в СВО.