Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение “5 звезд”» Данило Делла Валле раскритиковал западные страны за замалчивание атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. Свое мнение он высказал в соцсети Х.
«Вокруг этой трагедии воцарилось оглушительное молчание. Никакого всеобщего возмущения. Никакого освещения в ведущих СМИ», — написал он.
Парламентарий также обрушился с критикой на премьера Италии Джорджу Мелони. Как он отметил, на фоне подобных трагедий итальянское руководство продолжает поддерживать Владимира Зеленского и заключает с ним новые сделки. Делла Валле считает, что именно такая политика подпитывает эскалацию конфликта.
Чиновник уверен, что те, кто раздувает напряженность, толкают Европу к точке невозврата.