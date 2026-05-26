«Никакого освещения»: В Европе возмутились молчанием Запада после трагедии в Старобельске

Парламентарий также обрушился с критикой на премьера Италии Джорджу Мелони. Как он отметил, на фоне подобных трагедий итальянское руководство продолжает поддерживать Владимира Зеленского и заключает с ним новые сделки. Делла Валле считает, что именно такая политика подпитывает эскалацию конфликта.