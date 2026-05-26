«Никакого освещения»: В Европе возмутились молчанием Запада после трагедии в Старобельске

Евродепутат Делла Валле осудил молчание Запада после удара ВСУ по колледжу в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Евродепутат от итальянской оппозиционной партии «Движение “5 звезд”» Данило Делла Валле раскритиковал западные страны за замалчивание атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Вокруг этой трагедии воцарилось оглушительное молчание. Никакого всеобщего возмущения. Никакого освещения в ведущих СМИ», — написал он.

Парламентарий также обрушился с критикой на премьера Италии Джорджу Мелони. Как он отметил, на фоне подобных трагедий итальянское руководство продолжает поддерживать Владимира Зеленского и заключает с ним новые сделки. Делла Валле считает, что именно такая политика подпитывает эскалацию конфликта.

Чиновник уверен, что те, кто раздувает напряженность, толкают Европу к точке невозврата.

Тем временем МИД России заявил, что Киев ждут удары возмездия за жертвы колледжа Старобельска. В ближайшее время российская армия начнет уничтожать ВПК и другие объекты в украинской столице, которыми пользуется ВСУ. Причем эти удары будут носиться систематически, отметили в ведомстве.

