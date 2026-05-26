За сутки над Курской областью сбили 95 беспилотников

Над территорией Курской области за минувшие сутки уничтожили 95 украинских беспилотников различного типа. В результате налетов никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
По данным главы региона, вдеревне Рыжевка Рыльского района повреждены крыша и остекление жилого дома, а в деревне Чечевизня Курчатовского района осколками посекло забор частного домовладения.
Кроме того, за сутки украинские войска 134 раза обстреляли из артиллерии отселенные приграничные районы области. Также зафиксировано два случая сброса взрывных устройств с беспилотников.