За сутки над Курской областью сбили 95 беспилотников

Силы ПВО сбили 95 украинских дронов над Курской областью за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, в деревне Рыжевка Рыльского района повреждены крыша и остекление жилого дома, а в деревне Чечевизня Курчатовского района пострадал забор частного домовладения.