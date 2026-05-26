Ефрейтор Сергей Брянский из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Боец учился в школе № 4 в поселке Усть-Ордынском, после окончания поступил в ПУ-59, где освоил профессию автомеханика. Увлекался футболом, хоккеем, играл на гитаре, в свободное время конструировал самодельные квадроциклы, болотоходы. Занимался и сварочными работами. У Сергея были золотые руки, любое начатое дело он доводил до конца, — рассказывает Геннадий Осодоев.