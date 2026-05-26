Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший вице-губернатор Кубани Власов пропал без вести на СВО

СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осужденный на 11 лет по обвинению во взяточничестве, пропал без вести в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Власов пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.

В декабре суд в Краснодаре приговорил Власова к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 90 миллионов рублей по делу об особо крупном взяточничестве.

Как установил суд, Власов, курируя департамент строительства, потребовал взятку с гендиректора компании НАО «РСК КК» за сокрытие информации о незаконном получении денег от субподрядных организаций и дальнейшее покровительство. Тот обратился в правоохранительные органы, 18 мая 2024 года Власов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в момент получения им взятки в размере 3 миллионов рублей.

В пресс-службе судов региона отмечали, что Власов вину не признал.