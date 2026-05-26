Бывший вице-губернатор Кубани Власов пропал без вести на СВО

Как установил суд, Власов, курируя департамент строительства, потребовал взятку с гендиректора компании НАО «РСК КК» за сокрытие информации о незаконном получении денег от субподрядных организаций и дальнейшее покровительство. Тот обратился в правоохранительные органы, 18 мая 2024 года Власов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в момент получения им взятки в размере 3 миллионов рублей.