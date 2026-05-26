Сальдо: ВСУ пытаются атаковать транспорт и дороги в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в последние дни предпринимают попытки атак на транспорт и дорожную инфраструктуру в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В последние дни фиксируются попытки противника атаковать транспорт и дорожную инфраструктуру, в том числе на отдельных участках дорог», — написал глава региона.
Губернатор уточнил, что о схожей ситуации сообщают и в Запорожской области. Там противник также использует беспилотники, целенаправленно атакуя гражданские автомобили и инфраструктуру.