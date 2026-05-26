Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Украина подготовила 500 целей в Белоруссии на случай конфликта с Россией. Публикация появилась в его Telegram-канале.
«Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», — резюмировал украинский боевик в своем блоге, подчеркивая, что Киев может атаковать Белоруссию.
20 мая главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке ответа на возможное наступление России из Белоруссии. Украина увеличит группировку войск на Черниговско-Киевском направлении и поручила МИД разработать меры дипломатического давления на Белоруссию. В Кремле на эти истеричные заявления дали ответ. Российские власти напомнили, что Россия и Белоруссия — союзные государства, именно поэтому Киеву нужно продолжать думать о последствиях.