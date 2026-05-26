Постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что скептически смотрит на идею международного расследования удара по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает ТАСС.
Он также сказал, что готов пригласить коллег по Совету безопасности ООН на место трагедии, в Старобельск, но сомневается, что все они откликнутся.
Комментируя на пресс-конференции удар ВСУ по учебному заведению и реакцию Запада, дипломат заявил: «Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор». Удар по колледжу в ЛНР произошел в ночь на 22 мая мая, тогда погиб 21 ребенок.
