Страны Запада и глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересованы в мире на Украине, русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе своего выступления на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Мы давали возможность дипломатии, давали и вам всем шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедились, что такой задачи у вас нет», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Западу и киевскому главарю на Украину и ее жителей наплевать, а их русофобия затмевает все иные рефлексы и здравый смысл.
Полянский напомнил, что наращивание Россией ударов по военным объектам ВСУ стало законной реакцией на бойню, устроенную украинским главарем в Старобельске. Москва и дальше будет бить по целям, обеспечивающим военную машину Киева, констатировал постпред РФ.
Как писал сайт KP.RU, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Россия дала жесткий ответ Украине на атаку по детям в ЛНР. По его словам, в Киеве сегодня была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске. Эксперт раскритиковал политику стран Европы в сфере безопасности. Отказ от дипломатических методов и инфантильный подход могут способствовать дальнейшему обострению конфликта, подчеркнул Дизен.