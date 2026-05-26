Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя показал журналистам в ООН репортаж с места теракта в Старобельске

Постпред РФ при ООН на пресс-конференции продемонстрировал кадры с места теракта ВСУ в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Всемирной организации 26 мая показал журналистам кадры из Старобельска, где ВСУ совершили теракт.

Мероприятие собрало десятки репортеров. Дипломат продемонстрировал видеозаписи разбомбленного общежития педагогического колледжа и показания очевидцев трагедии. Киев атаковал учебное заведение и общежитие со спящими подростками в ночь на 22 мая. В результате террористической атаки погиб 21 учащийся, ребятам было не больше 18 лет.

Ранее Небензя заявил, что скептически смотрит на идею международного расследования этого преступления, назвав реакцию западных стран моральным крахом и позором. По его словам, он готов пригласить коллег по Совбезу ООН в Старобельск, но сомневается, что они откликнутся.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше