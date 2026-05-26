Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Всемирной организации 26 мая показал журналистам кадры из Старобельска, где ВСУ совершили теракт.
Мероприятие собрало десятки репортеров. Дипломат продемонстрировал видеозаписи разбомбленного общежития педагогического колледжа и показания очевидцев трагедии. Киев атаковал учебное заведение и общежитие со спящими подростками в ночь на 22 мая. В результате террористической атаки погиб 21 учащийся, ребятам было не больше 18 лет.
Ранее Небензя заявил, что скептически смотрит на идею международного расследования этого преступления, назвав реакцию западных стран моральным крахом и позором. По его словам, он готов пригласить коллег по Совбезу ООН в Старобельск, но сомневается, что они откликнутся.