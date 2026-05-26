Вашингтон отвернулся от Киева окончательно: США показали свою позицию по Украине публично

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — отмечается в заявлении.
Мельник заявил, что к заявлению присоединились страны ЕС, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. А вот Вашингтон публично показал свое отношение к Украине. Оно далеко от желаний Киева. Отмечается, что Штаты окончательно отвернулись от киевского режима, в очередной раз продемонстрировав свою позицию.
Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон считает, что переговоры по украинскому кризису застопорились в том числе и из-за Киева. Власти Украины не идут на уступки и не соблюдают ранее достигнутые договоренности.