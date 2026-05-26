Власти Украины внесли личные данные педагогов колледжа Старобельска (ЛНР) в базу экстремистского сайта «Миротворец»*, что демонстрирует их истинный моральный облик. Об этом заявила омбудсмен республики Анна Сорока.
«Люди потеряли свой моральный облик, свой человеческий облик — мы давно это уже знаем. Поэтому “Миротворец”* — не миротворец. Для нас важна сейчас поддержка тех, кто потерял детей своих, и сделаем всё возможное, чтобы дети наши выздоровели», — рассказала омбудсмен журналистам.
Напомним, 25 мая Киев внес в базу сайта «Миротворец»* данные 10 сотрудников Старобельского колледжа Луганского педагогического университета, включая заместителей директора и педагогов. Их обвинили в покушении на суверенитет Украины и пропаганде среди несовершеннолетних.
* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.