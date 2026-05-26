Комитет по международным делам внес в Государственную думу проект обращения к Организации Объединенных Наций и парламентам мира в связи с атакой киевского режима на Старобельск. Об этом сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.
Депутаты Госдумы считают, что с помощью совершаемых терактов киевский режим пытается переключить общественное внимание с развернувшегося внутри Украины коррупционного скандала.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал обратиться к депутатам европейских стран, у которых «осталась хоть капля совести», с призывом прекратить помогать террористам. По словам Володина, необходимо добиться привлечения к ответственности как отдававших приказы, так и тех, кто наводил беспилотники на колледж.