Над Севастополем отражают налет дронов: что известно о массированной атаке

Севастополь ночью 27 мая подвергается массированному налету дронов. К настоящему моменту ликвидировано уже семь украинских беспилотников. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в «Макс».
По его данным, дроны сбиты в районе Северной стороны и Севастопольской бухты. Губернатор предупредил, что воздушная опасность на территории региона сохраняется.
«Мы изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он звучит 3 раза и затем прекращается. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп», — прокомментировал Михаил Развожаев.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.