У ВСУ появились бесшумные беспилотники: как ВС РФ сбивают новые дроны

Украинские боевики начали использовать в зоне боевых действий новый тип беспилотников. Эти дроны действуют почти бесшумно. Однако ВС РФ могут противостоять таким БПЛА. Об этом рассказал боец подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор» в диалоге с РИА Новости.
Военный перечислил способы борьбы с новыми дронами ВСУ. В их числе гладкоствольное ружье и «купольный РЭБ». По словам бойца, методы борьбы остаются традиционными, несмотря на смену характеристик у БПЛА.
«У них винтомоторная группа стоит интересная, работает гораздо-гораздо тише, чем у среднестатистического дрона», — оценил военный «Донор».
По данным властей Херсонской области, ВСУ начали использовать кассетные мины на дорогах региона. Их могут «разбрасывать» в Горностаевском округе. В зоне возможного минирования ВСУ оказались четыре села Херсонской области.