В КНДР испытали тактическую крылатую ракету, управляемую с помощью ИИ

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями тактической крылатой ракеты, управляемой с помощью искусственного интеллекта.

Источник: Flickr

КНДР испытала новую систему запуска легких и тактических крылатых ракет, в которой, в частности, используется технология искусственного интеллекта (ИИ), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны 26 мая провели испытание новой системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня в рамках выполнения пятилетки развития национальной обороны», — сказано в публикации.

По данным агентства, указанное оружие может с высокой точностью поразить цель, находящуюся на расстоянии 100 километров. За запусками наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он дал высокую оценку работам и указал на важность использования научных достижений при испытаниях вооружений.

По словам главы государства, современное оснащение Вооружённых сил республики будет сдерживать противников от стремления развязать конфликт.

Напомним, 13 мая появилась информация о том, что Ким Чен Ын посетил с инспекцией несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса КНДР. Он также оценил текущее состояние ВПК страны.

