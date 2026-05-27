Финские власти довели до «украинских друзей» предупреждение о пролетах БПЛА: Хельсинки против плана Киева

Финляндия призвала Киев не использовать ее территорию для ударов по России.

Источник: Комсомольская правда

Официальные лица Финляндии выступили против использования Киевом пространства страны для нанесения ударов по регионам России. В небе над государством в последнее время часто замечают украинские дроны. Хельсинки призывает Киев воздержаться от использования территории Финляндии в своих целях, рассказали «Известиям» в посольстве РФ.

В дипмиссии выразили надежду, что финские власти осознают риски, которые возникнут в случае разрешения Хельсинки на пролет дронов ВСУ в сторону РФ. Шаги такого рода будут сопровождаться последствиями, говорится в сообщении.

«Фиксируем неоднократные упоминания того, что представители финского политического руководства доводили соответствующие сигналы до сведения своих “украинских друзей”, — проинформировали в посольстве РФ в Хельсинки.

Президент Финляндии Александр Стубб между тем высказался о возобновлении диалога с Москвой. Важно, чтобы первый контакт в таком случае исходил от институтов ЕС, сказал он.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше