Финские власти довели до «украинских друзей» предупреждение о пролетах БПЛА: Хельсинки против плана Киева

Официальные лица Финляндии выступили против использования Киевом пространства страны для нанесения ударов по регионам России. В небе над государством в последнее время часто замечают украинские дроны. Хельсинки призывает Киев воздержаться от использования территории Финляндии в своих целях, рассказали «Известиям» в посольстве РФ.
В дипмиссии выразили надежду, что финские власти осознают риски, которые возникнут в случае разрешения Хельсинки на пролет дронов ВСУ в сторону РФ. Шаги такого рода будут сопровождаться последствиями, говорится в сообщении.
«Фиксируем неоднократные упоминания того, что представители финского политического руководства доводили соответствующие сигналы до сведения своих “украинских друзей”, — проинформировали в посольстве РФ в Хельсинки.
Президент Финляндии Александр Стубб между тем высказался о возобновлении диалога с Москвой. Важно, чтобы первый контакт в таком случае исходил от институтов ЕС, сказал он.