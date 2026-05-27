Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обращенные к России, получились для стран ЕС унизительными и опасными. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, только абсолютно сумасшедший и безрассудный человек может похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой.
«Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики», — сказал он.
Более того, уверен Христофору, для ЕС заявления фон ред Ляйен не только унизительны, но и опасны. Потому что По словам эксперта, заявление фон дер Ляйен опасно прежде всего для самого ЕС, потому что это усиливает эскалацию конфликта с Россией.
«И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений», — заключил журналист.
Накануне глава ЕК заявила, что вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство Прибалтики является якобы «намеренной стратегией России». Она поблагодарила прибалтийцев «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и Прибалтика якобы смогут неким образом «вместе победить» Россию.
До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области. Европейский дипломат ранее в интервью призвал НАТО напасть на Калининградскую область.