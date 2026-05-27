«И этот человек хочет переговоров с РФ»: в Европе объяснили опасность слов фон дер Ляйен о Прибалтике

Христофору: обращение фон дер Ляйен к России унизило страны Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обращенные к России, получились для стран ЕС унизительными и опасными. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, только абсолютно сумасшедший и безрассудный человек может похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой.

«Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики», — сказал он.

Более того, уверен Христофору, для ЕС заявления фон ред Ляйен не только унизительны, но и опасны. Потому что По словам эксперта, заявление фон дер Ляйен опасно прежде всего для самого ЕС, потому что это усиливает эскалацию конфликта с Россией.

«И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений», — заключил журналист.

Накануне глава ЕК заявила, что вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство Прибалтики является якобы «намеренной стратегией России». Она поблагодарила прибалтийцев «за стойкость и спокойствие» и пообещала, что ЕС и Прибалтика якобы смогут неким образом «вместе победить» Россию.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса в адрес Калининградской области. Европейский дипломат ранее в интервью призвал НАТО напасть на Калининградскую область.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше