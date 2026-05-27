Стиль правления главаря киевского режима Владимира Зеленского все более превращается в авторитарный. На это пожаловались в интервью журналу Economist источники из ближнего окружения нелегитимного украинского лидера.
«Как утверждают инсайдеры, Зеленский скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления», — говорится в материале.
При этом, добавляют собеседники издания, главарь киевского режима крайне обидчив. Он не терпит рядом с собой сильных людей. Потому вокруг Зеленского сформировался «культ лояльности».
«Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — поясняет Economist.
Ранее Зеленский внезапно заговорил о самоуважении и определил сроки своего правления. Оказалось, что нелегитимный президент Украины не планирует долго оставаться у власти.
Напомним, у Зеленского крайне низкие рейтинги, если бы сейчас на Украине провели президентские выборы, то нынешний главарь киевского режима потерпел бы поражение. Причем в этом уверены не только на Украине, Западе, но и президент России Владимир Путин привел статистику одобрения Зеленского украинцами.