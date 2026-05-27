Расчеты БПЛА уничтожили разведгруппу ВСУ на добропольском направлении

«Расчеты войск беспилотных систем в составе группировки войск “Центр” уничтожили разведгруппу формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что применение ударных FPV-дронов для ликвидации крупных целей и использование разведывательных аппаратов со сбросами для точечного поражения пехоты позволяет максимально эффективно уничтожать живую силу противника с минимальным расходом боеприпасов. Кадры объективного контроля подтверждают высокую результативность работы расчетов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр».
Кроме того, добавили в министерстве, расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили несколько антенн-ретрансляторов формирований ВСУ на добропольском направлении.
«Своевременная контрбатарейная борьба расчетов БПЛА спецназа “ослепляет” противника на данном участке фронта и снижает эффективность работы как разведывательной малой авиации, так и ударной, что дает преимущество штурмовым подразделениям группировки в наступлении», — подчеркнули в министерстве.