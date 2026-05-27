Режим Владимира Зеленского начал вносить в базу «Миротворца» педагогов старобельского колледжа, чтобы постфактум легитимизировать чудовищную атаку на учебное заведение. Об этом в беседе с ТАСС заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
«После трагедии в Старобельске у украинской националистической общественности случилась поразительная по своему цинизму реакция. Внесение преподавателей колледжа в базу Миротворца свидетельствует о легитимации удара постфактум», — отметил он.
По логике националистов, добавил российский политик, если педагоги враги, то и удар по колледжу можно чем-то оправдать.
Ранее девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, который был атакован ВСУ, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Их обвинили якобы в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержке России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в ответ, что Владимир Зеленский вместе со своими приспешниками сам занимается геноцидом украинского народа.