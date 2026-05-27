Российские штурмовики группировки войск «Центр» на мотоциклах мощным броском прорвались в окрестности Новопавловки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметил командир разведывательного взвода Виталий Сахно, заход с флангов в населенный пункт оказался неожиданным для боевиков Зеленского, преодолев различные инженерные заграждения. Дух противника, добавил Сахно, был сломлен, и российские бойцы приступили к наступлению.
«Российский взвод неожиданно залетел с фланга на мотоциклах, преодолев многочисленные инженерные заграждения противника, такие как лепестки, ежи, самодельные устройства. Бойцы даже на спущенных колесах дошли до цели, сломив психику противника, так как он бежал вразброс, а кто-то не успел», — заключил командир.
Накануне сразу два приграничных населенных пункта перешли под контроль российских военных. По данным Министерства обороны РФ, речь идет о селах Запселье и Рясное, расположенных на территории Сумской области.
Ранее представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об успехах группировки «Восток». Он уточнил, что в Днепропетровской области операция по освобождению села Добропасово завершилась победой российских сил. Генерал также привел данные о потерях противника за прошедшие сутки.