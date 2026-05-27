В Ростовской области отразили ракетную атаку: есть последствия на земле

Утром 27 мая боевики ВСУ попытались ударить по Ростовской области. К 06:00 ракетную атаку отразили в Таганроге. В результате произошло возгорание автомобилей. Об этом сообщил на канале в «Макс» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он уведомил, что информация о пострадавших будет уточняться. К настоящему моменту о жертвах удара ВСУ ничего не известно. Над городом перехватили одну украинскую ракету.
«Произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского. Информация о пострадавших уточняется», — прокомментировал Юрий Слюсарь.
В течение прошлой ночи над регионами России ликвидировали 59 беспилотников ВСУ. Дроны сбиты над территориями шести субъектов. Силами ПВО беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Республикой Крым.