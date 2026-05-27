Марочко: в Харькове националисты ВСУ до полусмерти избили ветерана АТО

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Националисты одного из подразделений Вооруженных сил Украины до полусмерти избили ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО) Украины в Донбассе, заступившегося за девушку. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Жители Шевченковского района города Харькова стали свидетелями группового избиения мужчины представителями одного из украинских националистических подразделений. После расправы и избиения до полусмерти боевики сели в автомобиль и уехали. Прохожие оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую потерпевшему», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что, придя в сознание, мужчина рассказал: он попытался сделать замечание националистам, которые приставали к девушке. Во время словесной перепалки он показал радикалам удостоверение ветерана АТО, после чего его начали избивать.