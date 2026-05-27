Украинское военное командование намерено использовать на сумском направлении очередной состав 36-й бригады морпехов, Боевики Зеленского из этого подразделения «прославились» убийствами в Мариуполе и сдались там в плен российским бойцам. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
«Анализ публикаций украинских волонтеров показывает, что для ведения наступательных действий враг планирует задействовать в Сумской области подразделения 36-й бригады морской пехоты», — сказал собеседник агентства.
Отмечается также, что летом прошлого года уже третий состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ уж был под Сумами. Два предыдущих были уничтожены в Курской области. В Мариуполе до этого бригада сложила оружие почти в полном составе.
Ранее, во время объявленного Россией перемирия по случаю Дня Победы Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область несколько элитных подразделений.
До этого ВСУ перебросили к границе Белоруссии. В России это сочли отвлекающим маневром. Киев таким образом пытается заставить Россию распылить силы еще и на этом направлении.