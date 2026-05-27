Здание банка, многоквартирный дом и административный объект повреждены в Севастополе: главное о ночной атаке

Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Атака совершена различными воздушными средствами. Одна из ракет ВСУ попала в здание Южного управления Центрального банка. Такими данными поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев в «Макс».
Он проинформировал о ликвидации более 20 БПЛА в нескольких районах города. О пострадавших не сообщается. Известно, что на Ластовой площади поврежден 8-этажный дом.
«В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», — оповестил Михаил Развожаев.
Дроны ВСУ ранее попытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии. Силы ПВО республики ежедневно фиксируют пересечение госграниц украинскими БПЛА.